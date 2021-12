Uued tulijad, petturid ja noored investorid: need on lõppeva aasta loetumad lood

Investorite jaoks on igal ajal kaks suurt teemat: kuidas kasvatada raha ja kuidas mitte kaotada raha. Seda näitavad ka selle aasta kõige loetumad lood.

Konkurentsitult kõige loetum investeerimisega seotud lugu räägib sellest, kuidas inimesi manipuleeritakse sularaha sõna otseses mõttes päti kätte andma - ja see töötab.

Lõppenud aasta läheb ajalukku võimsa kinnisvararalli poolest: pangad kinnitasid kui ühest suust, et rahvas võttis laenu, nagu homset poleks. Ja õige kah: kui detsembris selgus, et inflatsioon hakkas meie maal 9 protsenti ületama, siis kes vähegi maksujõuline, laseb oma kulutused inflatsioonil kinni maksta. Nüüd on küll Eesti keskpank öeldnud, et tahab seda laenupidu pidurdada. Kinnisvarapeol on aga oma varjukülg: tavalist palka teenivale inimesele muutub unistus oma kodust aina kättesaamatumaks.

2021. aastal tehti ära ajalooline otsus ja anti inimestele võimalus, II pensionisamba rahad soovi korral välja võtta. Seda võimalust kasutasid kümned tuhanded eestimaalased ning sügisel järsult turule lisandunud enam kui miljardit eurot peetakse ka üheks väiksemaks kinnisvarabuumi põhjustajaks.

Pärnakas Liisi Kirch räägib, et tema minimalistlikult elav viieliikmeline pere ei lähe kaasa iga trendi ega hullusega, ehk tarbitakse vaid vajalikku, taaskasutatakse, laenatakse või vahetatakse. FOTO: Mailiis Ollino

Ajal, mil turud tõusid, inimesed suurt reisida ei saanud ja rohkem raha kätte jäi, hakkas rahvas aina enam investeerimise peale mõtlema. Seepärast pole imestada, et loetumate lugude sekka sattusid ka artiklid Eesti inimestest, kes on raha kõrvalepanemise ja investeerimisega endale elustiili välja võidelnud, milles palgatööl on väga väike roll mängida.

Aasta jääb ettevõtjatele ja tarbijatele meelde ka suurte tarneraskuste tõttu ning vast esimest korda peale nõukogude aega võis juhtuda, et soovitud asi oli kas poes otsa saanud või ei jõudnudki see mõistliku aja jooksul Eestimaale. Kaubaveo eest tuli järsku maksta hoopis suuremaid summasid kui varem ning see omakorda tegi hinnad poes kallimaks.

Katri Teller tegi pärast esimese miljoni kaotamist elus kannapöörde ning töötas end taas üles. FOTO: Anett Toming

Mida teeksid, kui kaotaksid kinnisvaraga teenitud miljoni ja alles jääks üksnes tühjad pangakontod? Üüriinvestor ja ettevõtja Katri Teller haaras härjal sarvist ja ehitas mõne aastaga üles veel suurema portfelli.

Eesti pankades ja ametiasutustes on igat masti PIN-koodide sisestamine nii igapäevaseks muutunud, et pättidel on hõlbus inimestelt paroole välja meelitada.

Üüriturul on praegu miljoni euro küsimus, kas üüri saab tõsta samas tempos nagu tõuseb ka kinnisvara hind? Või lööb see üürnikul jalad päris alt.