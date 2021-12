Baltika juht unistab Poola turule minekust

Poolas on viis suurt linna, kuid kõikjale pole tarvis minna – logistiliselt pole see mõistlik. Kindlasti ei saa ettevõte endale alguses lubada poodi kõige hinnatumates keskustes, aga ka mõnes väiksemas kohas saab õige plaaniga kasumlikult tegutseda. «Baltimaades on võimalik teenida väikest kasumit,» lausus Perini. «Suure kasumi teenimiseks tuleb vaadata kaugemale, sest siinne turg on väga piiratud. Siis tulevad mängu ka tootmismaht ja kõrgem efektiivsus.»