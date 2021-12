Elmo Rent kaasab täiendava avaliku pakkumisega kuni 3,55 miljonit

Avalikult pakutakse 145 450 aktsiat, ent Elmo Rent jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 500 000 aktsia võrra, kokku kuni 645 450 aktsiani, teatas ettevõte börsile. Pakutava aktsia hind on 5,50 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 5,40 eurot on ülekurss.