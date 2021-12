Kristjan Tamla: kinnisvaraturule on tulnud uut tüüpi tegijad

Kristjan Tamla rääkis, et jätkuvalt on jõus plaan EfTEN United Property Fund börsile tuua. Praegu on fondi võimalik inimestel investeerida, aga börsil sellega veel kaubelda ei saa.

Fondi oli novembri lõpu seisuga paigutanud 4150 investorit kokku 12,5 miljonit eurot. Sellest on Tamla sõnul 80% ära investeeritud, kuid 20% ootab oma järge. Praegu on fondis 26 kinnisvaraobjekti ning uuel aastal on kavas investorite vahendid kiiresti tulu teenima panna.

«Kui esimese poolaasta jooksul oli kuid, kus investeerimisobjektide otsimise tõttu oli fondi rahast suhteliselt suur osa investeerimata, siis ettevaates on meil kindel soov investeerimata kapitali osakaalu portfellis oluliselt väiksemana hoida,» ütles Tamla.

Kohalike investorite uus sihik

Baltikumi kinnisvaraturgu kommenteerides leidis Tamla, et siinsete investorite hulgas on toimunud muutus. «Pensionifondid on uute investeeringute tegemisel tagasi tõmbunud, kuid nende asemele on tulnud mõned uued nn family office-tüüpi – eelkõige viimaste aastate ettevõtete müügist laekunud vahenditele ehitatud – peamiselt kohalikud investorid,» ütles Tamla investoritele saadetud pöördumises.

Kui pensionifondid paigutasid kinnisvarasse valdavalt kinnisvarafondide, sealhulgas EfTENi kaudu, siis nn family office-tüüpi investorite hulgas leidub ka neid, kes vähemalt esimese hooga soovivad endale ise kinnisvaraportfelli üles ehitada, selgitas Tamla.

«Kuigi hinnang võib veel olla ennatlik, siis tundub, et nende esmane huvi on eelkõige väga lihtsasti juhitavates nn ühe või paari rentnikuga objektides ja keskse asukohaga kinnisvaras. EfTENi investeerimispõhimõtetele omaselt ei plaani me nendega hindade osas võidu jooksma hakata, vaid otsime pigem teistsuguseid investeerimisvõimalusi,» lisas Tamla.

Kodukontorid ärikinnisvaraturgu veel ei raputa

Üks koht, kus Tamla hinnangul suurt turutesti näeb, on ärikinnisvara uus pakkumine. Kas ja kuidas saab kiiresti kasvanud ehitushindu kõrgematesse rendihindadesse edasi kanda, seda jägib huviga kogu kinnisvaraturg.

Tamla sõnul tuleb silmas pidada, et samal ajal on rentnike kommunaalarved samuti kordades kallinenud. «Meie hinnangul saab see olema üsna keeruline, eelkõige büroohoonete puhul,» kommenteeris ta.

Baltikumi turul on tema sõnul praegu väga vähe rentnikke, kes soovivad büroopinda juurde võtta – seega ei ole välistatud, et nad hakkavad nägema mõne spekulatiivsema äriplaaniga uusarenduse n-ö sundmüüki.