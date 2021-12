Kodusistujate šampanjajanu kergitab aktsiaid

Nõudlus šampanja järele püsis terve tänavuse aasta kõrgel ning nüüd arvatakse, et nõudlus on tagasi pandeemiaeelsel tasemel. Spiegel toob välja, et šampanjatootjaid ootab tõepoolest rekordaasta: praeguse seisuga oodatakse šampanjatootjatelt 5,5 miljardi euro suurust müügitulu. Senine rekord on 5 miljardit eurot aastas. Ühes nõudlusega on kosunud ka šampanjatootjate aktsiad. Päris šampanjat saab Prantsusmaalt Champagne‘i regioonist. Üks tuntuimaid marke on Veuve Cliquot, mille omanikfirma on LVMH. Tolle luksuskaupade müüja aktsia on tänavu kerkinud 41 protsenti, 719 euro tasemele.