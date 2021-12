Mainor Ülemiste sai uue juhatuse liikme

Mainor Ülemiste AS annab teada, et üldkoosolek muutis põhikirja kahte punkti, mis täpsustasid juhatuse liikmete allkirjaõiguslikkust ja nõukogu kompetentsi üürilepingute sõlmimisel. Põhikirja uus redaktsioon on kantud registrisse 22.12.2021.