Handelsblatt: Hiina-äri võib Nokiale saatuslikuks saada

Lõppev aasta on Nokiale edukas olnud ning investorid võivad rahule jääda: aktsia on tänavu kerkinud 77%. Firma võidab suurelt 5G-püüdlustest, kuid Handelsblatt kirjutab, et mõni aasta tagasi tehtud tehing Hiinaga võib Nokiale probleeme kaasa tuua.