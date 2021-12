AASTA NÄOD ⟩ Kaarel Ots tegi Tallinna börsist IPOdroomi

Investorite teadlikkus on kasvanud. Varsti võib alistuda 100 000 väärtpaberikonto piir, kus on vähemalt üks väärtpaber. Investorid spekuleerisid rahalaeva börsile jõudmise üle. Augustis läksid börsil kauplemine ja aktsiate hinnaliikumised päris pööraseks.

Septembris said inimesed raha kontole, kuid PIKide tegemise aktiivsus oli väike. 3. septembril sündis Tallinna börsiindeksil rekord 2141,55 punktil. Läinud aasta lõpus oli indeksi näit vaid 1343,72 punkti. Tipujärgse peataoleku murdsid aasta lõppu koondunud IPOd, mis muutsid investorid taas ahneks. Tallinna börs flirtis tõusu poolest isegi maailmas esikoha pärast, kuid nüüd on ehk lootus lõpetada kümne parima börsi seas. See on väga tubli tulemus.