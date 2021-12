Nafta tegi uue hinnahüppe

Kuigi nafta hind pole alates novembri lõpust 80 dollari piiri ületanud, on ta sellele teetähisele väga lähedal. Eile kerkis nafta hind 4% ja must kuld jätkab ka täna kallinemist. Täna pärastlõunal kerkis Brenti toornafta barrel 1,4% 79,71 dollari tasemeni, mis on käesoleva kuu kõrgeim näit.