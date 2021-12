Börsid võtavad aastalõpuralliks hoogu

Investeerimisleht Barron's tõi välja, et selle taga on investorite muutunud suhtumine koroonaviirusesse. Barron's kirjutab, et ekspertide hinnangul on omikronitüvi nakkavam kui varasemad, kuid see-eest pole märgata erilist surmade või haiglassesattumiste kasvu, lisaks on lootust, et ehk teeb omikronitüvega nakatumine inimesed üldiselt koroonaviiruse suhtes vastupidavamaks. See aga annab omakorda lootust, et majandus ja nõudlus taastuvad kiiresti.