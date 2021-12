Eesti avatariplatvorm sai investoritelt 13 miljonit

Ready Player Me on Eestis tõenäoliselt tuntum oma vana nime, Wolf3D järgi. Nüüd kaasas Timmu Tõke loodud ja juhitav firma üle maailma laienemiseks 13 miljonit dollarit.

«Meie eesmärk on saada metaversumi peamiseks avatarisüsteemiks. Rahastuse abil laiendame oma partnerite võrgustikku veelgi ja kahekordistame tiimi oma peamistes asukohtades Tallinnas, Berliinis ja New Yorgis,» ütles Tõke.

Ready Player Me on avatariplatvorm, mis ühendab metaversumi tuhandeid rakendusi, videomänge ja muid virtuaalmaailmu, võimaldades kasutajatel luua oma personaalne virtuaalne identiteet, millega ühelt platvormilt teisele liikuda.

Ready Player Me platvormi kasutab üle 1000 mängutööstuses tuntud ettevõtte, sealhulgas VRChat, Somnium Space, Verizon ja Hiberworld. Ready Player Me on partneriks tuntud brändidele, nagu Warner Brothers, Dior ja New Balance, ning teeb koostööd artistidega, nagu Deadmau5 ja Smearballs.

«2021 on olnud Ready Player Me jaoks murranguline aasta – meie avatari platvormi kasutavate ettevõtete arv on kasvanud 25-lt 1000-le. Luues avatare, millega rännata mööda virtuaalseid maailmu, saame siduda metaversumi üheks võrgustikuks. Metaversum ei ole üksainus koht või platvorm, see on tuhandete virtuaalkogemuste kogum,» ütles Wolf3D kaasasutaja ja tegevjuht Timmu Tõke.