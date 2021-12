Milliseid IPOsid 2022. aastaks oodata?

Kui lõppev aasta oli IPOde arvu ja kaasatud kapitali poolest maailma börsidel rekordiline, siis oluliselt kehvem ei tõota tulla ka 2022. aasta. Börsiplaane teevad mitmed kümnete miljardite dollariteni kasvanud iduettevõtted, kes arengult on alles oma elutsükli esimestes etappides. Kuigi jätkuvalt paistab ülekaal (finants)tehnoloogiaettevõtete IPOdel, on pandeemia muutnud oluliselt ka reisimist ja igapäevast poodlemist, mis on nendes valdkondades avanud täiesti uued ärisuunad.

Stripe

Plaanide järgi järgmisel aastal börsile tulev Stripe on üks oodatumaid iduettevõtte IPOsid, mille väärtuseks hinnatakse börsile tulemise ajaks ajaks pea 100 miljardit dollarit. See tähendab ühtlasi ka ajaloo üht suurimat, kui mitte kõige suuremat IPOt. Stripe on kõik-ühes maksesüsteemi platvorm, sarnanedes kõige rohkem näiteks Paypali, Square’i ja Adyeniga. Stripe pakub oma arendatud maksetöötlustarkvara ja rakenduste programmeerimisliideseid peamiselt e-kaubanduse platvormidele ja mobiilirakendustele, millest tuntuimad on näiteks Amazon, Google, Shopify, Peloton.

Revolut

Ühendkuningriigi finantstehnoloogia ettevõte Revolut loodi 2015. aastal ning selle väärtus ulatub 33 miljardi dollarini, arvestatuna pärast 2021. aasta suvel toimunud 800 miljoni dollari suurust rahastamisvooru. Kuigi ettevõtte juhtkond ei ole kindlat IPO aega avalikustanud, usutakse, et Revolut võib Londoni börsile minna 2022. aasta jooksul. Juhtkonna sõnul on selle peamiseks takistuseks praegu liiga madalad tulud. Kui 2020. aastal teenis Revolut tulusid 359 miljonit dollarit, siis edukaks IPOks on juhtkonna hinnangul vaja teenida vähemalt paari miljardi dollari suurust käivet aastas. Revoluti põhitoodete hulka kuuluvad pangakontod, rahvusvahelised pangaülekanded ja krüptovarad. Ühtlasi on see Ühendkuningriigi kõige väärtuslikum idufirma ja üks paremini rahastatud finantstehnoloogia ettevõtted Euroopas.

Quora

USA infovahetuse veebilehe Quora kohta hakkasid IPO-teated levima 2021. aasta novembris, mille kohaselt oodatakse ettevõtet börsile juba 2022. aasta alguses. Quora asutasid 2009. aastal endise Facebooki (Meta) juhtivtöötajad Adam D’Angelo ja Charlie Cheever ning selle väärtus on hinnanguliselt 4 miljardit dollarit. Quora teenib raha nii oma veebilehel olevatest reklaamidest kui ka uudsest tellimuspõhisest tootest, mis võimaldab lehe kasutajatel oma postitustest tulu teenida. Ettevõtte plaanitavast laienemisest annab märku ka selle avatud tööpakkumiste arv, mis 2018. aastast kuni 2021. aasta oktoobrini oli stabiilselt 20–60 vahel, kuid hüppas novembri lõpuks 360ni.

Divvy Homes