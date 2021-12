PÄEV BÖRSIL ⟩ Hagen Bikesi aktsia noppis börsil pronksi

Tallinna börsijuht Kaarel Ots ütles, et sai Hagen Bikesi pakkumise osas suurtelt investoritelt pahaseid telefonikõnesid, et miks nii vähe aktsiad sai. Samas tekkis seetõttu lai investorkond. Kui on palju märkijaid, saab ka märkimistasusid 3 eurot märkimise pealt. Ajal, kui Swedbankis ja LHVs pole Balti aktsiatehingutel tasusid, on seegi pangale tulu.