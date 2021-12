Tarvo Vaarmets: tavalise tootlusega raha enam väga ei kasvata

Investor ja Taltechi rahanduse õppejõud Tarvo Vaarmets ütles, et praegusest majanduskeskkonnast ja investeerimisest mõtleb ta taas kui väga huvitavast perioodist. «Oleme tunnistajaks protsessidele, mida me varem ei ole näinud ja meil ei ole ka erilist aimu, mis on nende – eelkõige keskpankade orkestreeritud – protsesside lõpptulemiks. Kuigi teele on jäänud ka mõned lohud, olen siiski üle kümne aasta koos teiste investoritega saanud nautida varade väärtuse tõusu. Eelpool viidatud protsesside üheks ilminguks on aga tänaseks väga kõrgele kerkinud inflatsioon, mis sööb investorite tootlust, ent karistab säästjaid hoopiski valusalt. Selle aasta lõpu seisuga tavapäraselt tubliks aastatootluseks peetav 8–10 protsenti ei tundu enam hea tulemus, sest ostujõudu sellega praegu väga ei kasvata, vaja on enamat,» ütles Vaarmets.

«Tulevikku vaadates lähtun oma teadmatusest ja teadusuuringutest. See tähendab, et mina ei tea, kuhu me täpselt liigume. Samas tean, et investeerimine on pikaajaliselt mõistlik tegevus. Mul on küll subjektiivseid mõtteid, mis mitmete tegurite ja teadusuuringute järelduste najal kalduvad sinnapoole, et lähema mõne aasta jooksul on tsükli murdumine tõenäoline. Lühidalt öeldes arvestan siin keskpankade karmistuva rahapoliitika signaale, varade hinnatasemeid, majanduses olevate vabade ressursside taset, aga ka näiteks tarbijate ja investorite kindlustunnet ehk turumeeleolusid, sealhulgas IPOde laviini,» lisas Vaarmets.