Huawei tulud vähenesid sel aastal ligi kolmandiku võrra

Ta märkis, et Huawei liikus tänavu mööda "konarlikku, kuid rahuldust pakkuval teel".

Huawei on olnud USA-Hiina kaubandus- ja tehnoloogiasõja risttules alates 2018. aastast, kui Ühendriikide tolleaegne president Donald Trump kuulutas firma julgeolekuohuks.

Ühendriigid ei ole esitanud konkreetseid tõendeid väitele, et Huawei on julgeolekuoht, kuid on keelanud firmal hankida Ameerika päritolu osiseid nagu mikrokiibid, samuti kasutada Google'i operatsioonisüsteemi Android.