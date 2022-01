Eestis lähevad firmad kaubaks nagu soojad saiad, uus aasta toob samuti suure rahaliigutamise

«Usaldusväärset statistikat ettevõtete omandamiste ja ühinemiste valdkonna kohta on vähe, sest tehingute väärtused jäävad Eestis osapoolte soovil tihti konfidentsiaalseks,» nentis Kaseväli, viidates, et päris õiget tehingute edetabelit kokku panna on raske.