Nii kui täna silmad lahti sain, võtsin ette ka oma portfelli, mis vahepeal pidustuste vahel unarusse on jäänud ning vaatasin, mis aasta jooksul juhtus. Juhtus see, et olen rikkamaks saanud – nii nagu paljud teised investorid sellel aastal. Tallinna börsile jään alla, investor Toomasele ka, aga targemad teavad, et kõige ausam on ennast võrrelda mineviku iseendaga ja sedapidi pole mul tõesti mitte midagi nutta – no vaadake ise.