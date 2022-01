Eestit ootab ees maksumuudatuste tulevärk: uusi õiguseid saavad ettevõtjad ja kollektsionäärid

Suur hulk kehtima hakkavaid seadusemuudatusi puudutavad esmajoones ettevõtjaid, aga mitmed neist on ka tavainimesele olulised.

Üks oluline muudatus puudutab neid inimesi, kes müüvad kasutatud kaupa. Kui seni on olnud nii, et maksustatakse ostu- ja müügihinna vahe, siis nüüd määrab müüja kauba maksustatava väärtuse kogu maksustamisperioodi ostu-müügi tehingute alusel, mitte iga eseme kohta eraldi. Selline maksustatava väärtuse arvutamine on põhjendatud sellistel juhtudel, kui tavaarvestus on liiga keerukas.

Hea uudis tuleb numismaatikutele suvel, kui riik lubab meenemüntidega kaubelda käibemaksuvabalt.

Pakendiseadust muudetakse nii, et korduvkasutatav pakend võib ka olla midagi muud kui purk või pudel ehk see on ka see karp, mille saab inimene kaupluse soojaletist. Kui müüja korduvkasutatud pakendeid tagasi ei võta, siis määratakse see kauba maksustatava väärtuse hulka ehk see muutub müüja jaoks maksustatavaks käibeks.

Maksuparadiisist püütakse makse kätte saada

Tulumaksuseaduses saab varasemalt pehmemat nime kandnud madala maksumääraga territooriumist maksualast koostööd mittetegeva jurisdiktsiooniga. Tulumaks peetakse kinni maksuparadiisis asuvale juriidilisele isikule Eesti residendidle osutatud teenuste eest makstavalt tasult. Ettevõtlusega mitteseotud väljamaksete maksustamisel lähtutakse maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide nimekirjast.

Muudatuse kohaselt ei kohaldata Eesti residendist äriühingu edasimakstavale dividendile ja püsivale tegevuskohale omistatud kasumile tulumaksuvabastust, kui dividendi maksev äriühing või püsiv tegevuskoht asuvad maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis.

Eesti residendist füüsilise isiku kontrolli all oleva maksualast koostööd mittetegevas jurisdiktsioonis asuva juriidilise isiku tulu maksustatakse füüsilise isiku tuluna olenemata sellest, kas juriidilise isiku tulu on kasumit jaotanud.

Igakuine maksuvaba tulu kohaldamine mitteresidendile tehtud väljamaksele

Alates sellest aastast võivad kõik Euroopa Majanduspiirkonna riikide residendid (Euroopa Liit pluss Norra ja Lichtenstein ja Island) saada 500-eurost tulumaksuvabastust sarnaselt Eesti residentidega, kui neil siin tulu tekib. Seda sai tegelikult ka varasemalt, aga seda arveldati kord aastas tuludeklaratsiooniga. Nüüd saab mahaarvamisi teha kord kuus.

Lootusetu võla korral käibemaksu maksma ei pea

Kui varasemalt ütlesid Eesti seadused ja maksuamet, et oma mure -, maksad ka sulle tekitatud võla eest, siis nüüd muudetakse seadust nii, et kui klient on lootusetult võlgu, saab Eestis asuv müüja vähemalt maksukoormust vähendada. Päris lihtne see aga pole ning suurte arvete korral tahetakse näha kohtulahendit. Siin on uued reeglid: