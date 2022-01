Suur Tallinna börsi ülevaade: kuhu tänavu raha panna

Tallinna börsi tegemistega kursisolevad inimesed on vihjanud, et ega need mullused uued tulijad Tallinna börsil viimaseks jää. Seni tuleb läbi ajada olemasolevaga. Mida eksperdid pankade analüüsiosakondades soovitavad? Seda pole väga lihtne kindlaks teha, sest koroonaaja alguses pandi hinnasihtide jagamine pausile ning päris endise hooga pole see kuskil käima läinud. Seepärast võibki olla, et panga soovitus ühe või teise aktsia kohta võib pärineda aastatagusest ajast.

Baltic Horizon Fund: 7% tõusu

Kuigi tegu on tehniliselt fondi, mitte aktsiaga, on Baltic Horizon Fund eestimaalaste klassikaline investeerimisvalik. Enne EfTeni tulekut oli tegu vaat et ainsa kinnsvarafondiga, millesse siinsed investorid raha paigutada said. Kuigi fond on koroonapiirangute tõttu oluliselt kannatada saanud, näevad nii LHV kui ka Swedbanki analüütikud fondile helgemat tulevikku: hinnasihiks pakutaks 1,15 eurot mis teeb praeguse hinnaga võrreldes tõusulootuseks 7%.

Coop Pank: ennustatakse langust poole võrra

LHV analüütikud on konkurendi suhtes halastamatud. Kui praegu maksab aktsia 2,99 eurot, siis LHV investeerimisvõlurid arvavad, et heal juhul on aktsia väärt 1,55 eurot ja soovitavad selle maha müüa. Swedbankis ollakse hulga optimistlikumad: hinnasihiks 3 eurot ja neutraalne soovitus.

EfTENi III fond: kerge langus või kuni 3% tõusu

Kinnisvarafondi aktsia kaupleb praegu 22,8 euro tasemel. LHV analüütikud pakuvad õiglase hinna vahemikuks 22-23,4 eurot ehk halval juhul väikest langust, heal juhul tillukest tõusu. Aktsiale on antud hoia-soovitus ehk – kui ta juba portfellis on, las olla edasi, kui mitte, siis osta ka ei tasu. Swedbankil värsket raportit ei leidu.

Enefit Green: napilt 4% tõusulisa

Enefit Green on sel aastal investoritele palju rõõmu toonud: märkimishinnast 2,9 euro pealt on aktsia tänaseks roninud 4,044 euro peale. Ettevõtet katva Swedbanki hinnangul võiks hind tegelikult kõrgemgi olla: hinnasiht 4,2 eurot. Aga ei müüa ega juurde osta analüütikud soovitada ei tihka, soovituseks on pandud „neutraalne”. LHV Enefit Greeni ei kata.

Hepsor: kuni +13% tõusu

Verivärske tulija puhul näevad LHV analüütikud aktsia õiglast vahemikku 14 – 15,2 euro vahel, mis tähendab, et kinnisvarafirmal Hepsoril tõusuruumi on, sest vanal aastal läks aktsia lukku 13,5 euro peal. Aga soovituseks on hoia ehk juurde osta analüütikud ei luba.

Analüütikud ei leia ühe eestlaste lemmikaktsia puhul ühist keelt: Juba aastaid on üheks eestlaste enimkaubeldud aktsiaks Leedu Siauliu Bankase väärtpaber. Aktsia on aastatega korralikult tõusnud, aga analüütikute arvamused lähevad praegu ettevõtte osas täielikult lahku. Swedbank usub, et kiire tõus jätkub ja on andnud aktsiale hinnasihiks tervelt ühe euro ja käsib juurde osta. Kuna aktsia kaupleb praegu 0,76 euro juures, tähendaks see aktsiale 31% tõusu. LHV näeb seevastu firma tulevikku mustades värvides, annab õiglase hinna vahemikuks 0,64-0,68 eurot, mis teeb kuni 16% langusruumi. Sellega käib kaasas ka müügisoovitus.

LHV Group: +13%