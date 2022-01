Hiina kinnisvarahiid Evergrande peatas taas aktsiatega kauplemise

Hiina valitsus kutsus detsembris raskustes kinnisvarahiiu asutaja vaibale, kui firma oli hoiatanud, et sellel ei pruugi olla finantskohustuste täitmiseks piisavalt raha.

Umbes 300 miljardi dollarilise võlakoorma all vaevleval ettevõttel on oma finantskohustuste täitmisega viimasel ajal raskusi olnud. Firma kehv käekäik on toonud kaasa mure kogu Hiina kinnisvarasektori pärast.