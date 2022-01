Venemaa ei pruugi olla võimeline kasvatama naftatoodangut

Teisipäeval toimub OPEC+ järjekordne kohtumine. Seal vaagitakse veebruari naftatoodangut. Samal ajal levib omikron ja keeruline on hinnata, kuidas see mõjutab kütuste nõudlust. Kui maailma naftanõudlus kasvab, on Venemaal raske toodangut suurendada. Saudi Araabia, Iraak ja Araabia Ühendemiraadid saavad rohkem toota, kuid näiteks Angola, Nigeeria ja Kuveit on raskustes lubatud kvootide täitmisega.