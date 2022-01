Tallinna börsil algas aasta esimene kauplemispäev tõusuga

Kuigi indeksi selline tõus pole midagi peadpööritavat, on täna paljud aktsiad tõusnud kaks protsenti või enamgi. Nendeks on Efteni III kinnisvarafond, Hepsor ja Tallink. Tallinna sadama aktsia on koguni tõusnud 4,2 protsenti. Viimane on ka börsi suurima 490 810-eurose käibega.