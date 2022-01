Morgan Stanley strateegid soovitavad hakata ostma enimkaotanud aktsiaid

«2022. aastal on investorite ees küsimus, kas me tahame jääda hästi tõusnud aktsiatesse,» kirjutas kundedele strateegide tiim eesotsas Michael Wilsoniga. «Ehk on hoopis aeg hakata enimkaotanud aktsiaid põhjast õngitsema. Kuigi suure turuväärtusega kaitsvate aktsiate eelistamine on toiminud, soovitame me osta peksupoisse, kellel on head väljavaated mõistliku aktsia väärtustasemega.»