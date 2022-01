Advokaadibüroo Lextal hakkas nõustama Tallinna börsi First North turgu

First North turu nõustaja roll on juhendada kasvuettevõtteid kauplemiseelsel ja -järgsel perioodil ning aidata ettevõtetel täita First North turu reeglitest tulenevaid kohustusi, teatas Nasdaq Tallinn.

«Eelnev aasta näitas, et Eesti ettevõtjad on First Northi kui hea kasvuvõimaluse enda jaoks avastanud. Turuga liitumisel on mitu positiivset külge – lisaks sellele, et see aitab ettevõtete arengut rahastada ja pakub Eesti inimestele investeerimisvõimalusi, peavad ettevõtjad oluliseks ka kauplemisega kaasnevat nähtavuse tõusu,» ütles Lextali partner Kristi Sild.