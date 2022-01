Tanilas: kuhu investeerida 2022. aastal

Kogu selle investeerimispeo taustal on paslik meenutada, et elame endiselt koroona ajal, kus majanduses on palju piiranguid ning geopoliitiliseltki ei ole maailmas just kõige rahulikumad ajad. Lisaks on viimase paari kuuga nii ettevõtjate, keskpankurite, investorite kui tavaliste lihtsate inimeste suurimaks mureks kujunemas inflatsioon, mis on ka uude algavasse aastasse halastamatult oma kombitsaid sirutamas. Elu muutub kallimaks ja keerulisemaks, kus tuleb senisest enam mõelda ning planeerida. Kõik see kehtib ka investeerimise kohta, aga õnneks on siin ka üks positiivne erand. Halastamatu konkurentsi tingimustes pole investeerimisega alustamine Baltikumis olnud kunagi nii odav kui täna. Ka pole kunagi olnud nii palju investeerimist toetavaid koolitusi, taskuhäälingu saateid ning raamatuid.

Aga ometi on edukalt investeerida uuel aastal järjest keerulisem. Investorite seas tekitavad murekortse nii kiire inflatsioon, keskpankade karmistuv rahapoliitika, kallid varade hinnad kui endiselt taandumisest keelduv koroona. Alahinnata ei saa ka investeerimise psühholoogilist poolt. Pikalt kestnud finantsturgude suurepärased tulemused on vaikselt, aga sihikindlalt investorite meeli uinutamas. Kui ikka uusi IPO-sid ostetakse kui garanteeritud tootlust, meedia on täis ülistavaid pealkirju järjekordsetest kiiretest rikastujatest ning 10-20-protsendilist aastatootlust peetakse mõõdukaks, siis kogenumad investorid lahkuvad vaikselt peolt, et mitte viimasena nõusid pesema jääda.

Mida me uue aasta investeerimise taustsüsteemi kohta täna teame? Mida näitab 2022. aasta investeerimise teekaart? USA rahatrükk lõppeb ilmselt esimeses kvartalis ning siis tehakse algust intresside tõstmisega. Keskne intressimäär tõuseb USA Föderaalreservi prognooside kohaselt aastaga 1 protsendi juurde ning kolme aasta pärast 2,1 protsendi lähedale. See on päris kiire kasvutempo, kuid madalat baasi arvestades siiski mitte midagi erakordset. Euroopa erinevad rahapoliitilised toetusmeetmed kestavad kauem ja reaalsete intresside tõstmiste juurde on riikide erineva majandusseisu tõttu lähiajal väga keeruline jõuda. Viimase aastaga pea 10 protsenti euro vastu tugevnenud USA dollari tõusutrendi on nii raske murda.

Rahapoliitika vaiksest karmistumisest hoolimata jäävad reaalintressid veel mõneks ajaks negatiivseteks ning see toetab endiselt varade hindade kasvu. Küll on aga finantsturud muutumas tundlikumaks keskpankade intresside kasvutempo osas ning see suurendab turgude volatiilsust. Endiselt on tark mõte regulaarsete investeeringutega ära kasutada kolmanda samba võimalused, kus lisaks turgude tootlusele saab igal aastal arvestataval määral lisatootlust tulumaksu tagastamise näol. Mööduv aasta tõestas ka ilmekalt, et üha enam investoreid on taolise lahenduse enda jaoks avastanud.