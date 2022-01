USA keskpank ehmatas investoreid, börsidel käib suur kukkumine

USA keskpanga istungi protokollist selgub, et keskpank on valmis oodatust kiiremini intressimäära tõstma. Keskpanga 14.–15. detsembril toimunud istungil märkisid keskpankurid, et tööjõuturul on läinud töötajatega väga kitsaks ning inflatsioon võib nõuda keskpangalt kiiremat intressitõstmist. Samuti võib keskpank hakata vähendama bilansimahtu.