Kasahstani rahutused võivad viia elektri hinnatõusuni

Kasahstanis toodetakse enam kui 40 protsenti maailma uraanist. Riigi kommunikatsioonivõrgud ei toimi ja kehtestatud on liikumispiirangud. Kreml teatas, Venemaa koos teiste CSTO liikmetega viivad Kasahhi presidendi Kassym-Jomart Tokajevi palvel riiki rahuvalveväed.

«Kuna Kasahstani roll uraaniturul on samalaadne nagu Saudi Araabial naftaturul, siis mõju on sama nagu oleks Saudi Araabia ära kukkumisel naftaturult,» ütles UxC president Jonathan Hinze Bloombergile. «Isegi kui hetkel pole uraanipuudust, võib see tekkida ning kauplejad teevad tehinguid selles valguses.»