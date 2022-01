ELMO Rendi detsembri lühirendi käive kahekordistus

Kokku oli ELMO Rendi 2021. aasta 12 kuu müügitulu 1 096 002 eurot, mis on IPO materjalides prognoositud aasta eesmärgi ületanud juba enam kui 17,3%.

«Meil oli 2021 aasta ajaloo kõige kiirema kasvuga ja parim ning olen uhke oma meeskonna pingutuste üle. Detsembri finants- ja uute klientide lisandumise näitajad on märgilised just madalhooaja suhtes, sest meie teenus on ajalooliselt hooajaline ning oleme suutnud leida lahendusi selle ületamiseks. Ootan põnevusega käimasoleva ja 10. jaanuaril lõppeva rahakaasamise lõppu, millega saame kindlasti ka 2022. aasta lubadused täidetud,» ütles ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova.