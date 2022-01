Kiibipuudus kasvatab Samsungi kasumit 52 protsenti, kuid analüütikute jaoks on see nõrk tulemus

Ettevõtte ärikasum peaks ulatuma 13,8 triljoni wonini ehk 11,5 miljardi dollarini. Analüütikute jaoks on seda aga vähe, kuna nende ootus on 15,2 triljonit woni.

Investorid jälgivad uudiseid Hiina Xi’ani linnas asuvast kiibitehasest. See linn on 23. detsembrist koroonaviiruse puhangu tõttu liikumiseks suletud. Ettevõte teatas, et muudab ajutiselt Xi’ani tehases tootmist, kuid ei andnud informatsiooni selle kohta, kuidas see mõjutab mikroprotsessorite tootmist.