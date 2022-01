Tallinna Sadama kaubamaht kasvas, reisijate arv oli väiksem kui aasta varem

Reisijate arv kasvas IV kvartalis hüppeliselt 93%, kuid aasta kokkuvõttes oli langus siiski 18% tulenevalt COVID-19 pandeemiaga seotud liikumispiirangutest ning ebastabiilsest olukorrast tingitud inimeste kindlustunde ja reisimise vähenemisest. „Pandeemia-aegses ehk II-IV kvartali kokkuvõttes oli meil tänavu reisijaid siiski 14% enam kui eelmisel aastal aprillist detsembrini, seega võib öelda, et paindlikumad piirangud ja inimeste olukorraga kohanemine on aidanud reisijate mahtu tublisti taastada, kuid see on toimunud oodatust aeglasemas tempos. Märgilise panuse taastumisse andis Tallinn-Stockholmi liini taasavamine juulis ning kruiisireisijate naasmine Tallinna,“ märkis Kalm.