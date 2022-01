Kui eelmisel nädalal arvasid paljud investeerimispankurid, et oma esimese intressimäära tõusu teeb Fed ära juba märtsikuus, siis nüüd teatas Goldman Sachs, et nende hinnangul keeratakse rahapoliitika kruvisid veelgi enam kinni.

Kui varem on USA Fed (föderaalreserv, mis tegeleb intressimäärade liigutamisega) teatanud, et tänavu on oodata kolme intressimäära tõstmist, siis Goldman Sachs usub, et neid tuleb tänavu lausa neli, kirjutab Bloomberg.