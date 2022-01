Kõrge energiahind ähvardab Euroopa rahapoliitika uppi lüüa

Kui seni on Euroopa Keskpank ja selle juht Christine Lagarde rääkinud inflatsioonist kui ajutisest nähtusest, mis iseenesest ära kaob, siis Handelsblattile antud usutluses ütleb üks Euroopa Keskpanga (EKP) direktoritest, Isabel Schnabel, et kõrged energiahinnad suurendavad Euroopas inflatsiooniriski. See võib omakorda tähendada, et EKP peab oma rahapoliitika üle vaatama ning täiendavaid samme astuma.

Kõrged energiahinnad on üks peamine põhjus, miks inflatsioon aina kiireneb. Gaasi hind on näiteks viimase aastaga kerkinud neli korda, elektrihind olenevalt riigist ja pakkujast samuti kordades. Eestis näiteks maksis elekter aasta tagasi 55 eurot megavatt-tunni kohta, täna aga 146 eurot megavatt-tunni kohta. Hinnatõusu protsessi näib kiirendavat ka rohepööre, sest näiteks Saksamaa pani eelmise aasta lõpus kinni kolm tuumajaama ning tänavu lõpetatakse riigis tuumaenergia tootmine, kuid häid alternatiivseid lahendusi riigis veel pakkuda pole, sest plaanitud gaasielektrijaamad valmivad alles järgnevate aastate jooksul. Samal ajal teatas Euroopa Komisjon, et nende hinnangul on nüüd tuuma- ja gaasielektrijaamad taas rohelised – see tekitas sakslastes suurt pahameelt.