Tesla omanik hakkas autoga krüptoraha kaevandama

Kuigi Tesla on kategooriliselt keelanud Tesla-autode muutmise ning ähvardab selle käsu vastu eksijaid garantiist ilmajätmisega, on autoomanikke, kes selle keelu peale vilistavad ja auto krüptokaevanduseks ümber ehitavad, kirjutab CNBC. Siraj Raval näiteks pani auto akule graafikakaardid külge ja kaevandab sellega ethereumi. Kui möödunud aasta keskpaigas krüptorahade hinnad tippe tegid, teenis mees sellega oma sõnul kuus kuni 800 dollarit.

Raval ütles Tesla kohta, et see on lihtsalt ratastega arvuti ning sellesse arvutiautosse on lihtne sisse häkkida ning vastavaid muudatusi teha.