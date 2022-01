Raul Kirjanenile finantsjuhi kaotanud Tallinna Sadam leidis uue mehe riigiaparaadist

Nõukogu esimees Aare Tark ütles, et Tallinna Sadam saab ambitsioonika ja mitmekesise finantskogemusega juhatuse liikme, kelle kasuks rääkis tema kogemus kinnisvarasektoris Riigi Kinnisvara ASis. «Just kinnisvara valdkonnas on Tallinna Sadamal lähiaastatel ees suuremad arengud ja võimalused tulude kasvatamisel,» lisas ta.

Ait on töötanud alates 2005. aastast Riigi Kinnisvara ASis, 2016. aastal sai ta ettevõtte finantsjuhiks ning 2019. aastast on olnud Riigi Kinnisvara ASi juhatuse liige. 2011–2016 oli ta Kärdla Sadama nõukogu liige. Aidal on majandusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist. Talle kuulub 1513 Tallinna Sadama aktsiat.