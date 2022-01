Wise'i aktsia hakkas müügisoovituse peale hoopis tõusma

Nende jaoks, kes Wise'i aktsiat kohe suvise börsiletuleku ajal ostsid ja siiamaani truult hoidsid, on see aga väike lohutus, sest aktsia avanes esimesel kauplemispäeval 8 naela taseme juures, nii et väärtpaber peab veel pingutama, et vahepealset langust tagasi teha.

Aktsia on osalt surve all ka seetõttu, et Wise´i suuromanik Taavet Hinrikus peab vastavalt enne börsiletulekut kokkulepitud reeglitele jupi oma aktsiapakist maha müüma. Osaliselt aitab just see müügisurve aktsiat madalal hoida. Samas ei aidanud aktsia tõusule kaasa teise suuromaniku, Kristo Käärmanni sügisel lahvatanud skandaal, kui Suurbritannia maksuamet teatas, et miljardär pole korrektselt makse tasunud ning kasseeris temalt sisse poole miljoni euro suuruse trahvi.