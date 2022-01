Uus kohtuasi ähvardab Facebooki juppideks lüüa

Facebooki tabas eile halb üllatus, kui USA föderaalkohus ütles, et nende vastu esitatud kartellikaebusel on igal juhul alust, ning andis süüdistajale loa sellega kohtusse minna. USA föderaalne kaubanduskomisjon (FTC, Federal Trade Commission) heidab Facebookile ette, et too kasutab oma monopoolset seisundit kurjasti ära ning on aastaid ebaausate vahenditega konkurentsi takistanud.