Hinnatõus jätkub: nafta sööstab uutesse kõrgustesse

Reutersi ja oilprice.com andmetel on viimaste päevade hinnatõusu taga ühelt poolt kauplejate usk majanduse taastumisse ja piirangute mahavõtmisesse, kuna on näha, et uus koroonaviiruse tüvi on nii kerge, et pole kõneväärt. Esmaspäeval oli jutt täpselt vastupidine, sest kauplejad kartsid, et Hiina paneb jälle oma regioonid nii karmi sulgemispoliitika alla, et katkestused tootmistsüklis löövad valusalt kogu maailma majandust.