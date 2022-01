Iutecredit ostis jupi Moldova pangast

Iutecredit teatas, et Moldova Keskpank kiitis heaks tema tehingu Moldova panga Energbanki aktsiatega. Nimelt soetas Iutecredit 10-protsendise osaluse pangas otse Moldova börsilt, et aga tegu on olulise ettevõttega, siis oli tarvis keskpanga luba. Tehingusummaks oli 1,7 miljonit eurot.