Arco Vara muutis äriplaani

Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe selgitas, et vajadus oma ehitusfirma järele tekkis arendusmahtude kasvamisest ja Arco Vara arenduste ajakavast, kus on tekkinud selged pikaaegsed ehitusmahud. «Lisaks jõudsime olukorda, kus mitmed ehitusettevõtted ei olnud valmis pikaajalisi ja mahukaid lepingud sõlmima, kuid Arco Vara soovib ise olla oma ärilise ajakava peremees,» ütles Niinemäe.

Arco Tarc OÜ on 100% Arco Vara AS tütarettevõte, mille peamiseks ülesandeks on Arco Vara grupi arenduste ehituse peatöövõtt. «Ehitusettevõtte marginaal Arco Vara arenduste ehitusel on piiratud, see tähendab, et ehitusettevõte tegutseb kogu arenduse kasumlikkuse nimel ega ole iseseisev kasumiüksus,» toonitas Miko Niinemäe.