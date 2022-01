Börsidel terendab languspäev

Täna hommikul olid languses kõik suuremad aktsiaturud Aasiast Euroopani, hoolimata sellest, et USA turud lõpetasid õhtul plussis.

Peale seda kui eile tuli värske USA inflatsiooninäit välja, millest selgus, et sellist hinnatõusu pole riigis 40 aastat nähtud, ütles föderaalreservi pankur James Bullard, et föderaalreserv peab agressiivsemalt tegutsema. See omakorda tähendab ennekõike intressimäärade tõstmist.