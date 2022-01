Bercman sai uue juhi

Aasta lõpus teatas Bercman Technologies, et ostab ära Krakuli. Nüüd on tehing lõpule jõudnud ning vastavalt ostulepingule pääses Bercmani juhatusse senine Krakuli juht Jaan Hendrik Murumets.

Bercmani tegevjuht on jätkuvalt Mart Suurkask, kuid Murumets hakkab vastutama firma tehnoloogiliste lahenduste teadus- ja arendustegevuse eest.

«Jaan Hendriku liitumine Bercmani juhatusega toob endaga kaasa olulises mahus tehnoloogiavaldkonna juhtimistasandi oskusteavet ja kogemusi. Ettevõttele seatud eesmärkideni jõudmiseks on toodetega seotud arendustegevus ja inseneride edukaks tööks oluliste vajaduste ära tundmine ning lahenduste leidmine määrava tähtsusega. Just inseneeriaosakonna tegevuse eestvedamisel saab Jaan Hendrikul olema kandev roll,» ütles Suurkask uue partneri kohta juhatuses

Murumets ütles, et suured asjad on alles ees.

Lisaks Bercmani juhatuse liikme rollile on Murumets Krakul OÜ, Krakul Investments OÜ, Krakult holding OÜ, Edgeway OÜ ning Victorkilotango OÜ juhatuse liige.

Bercmani aktsia on alates suvisest börsiletulekust kaotanud 12% oma väärtusest ja kaupleb 7,85 euro tasemel. Võrreldes IPO hinnaga on see aga väga hea tulemus, sest aktsiaid sai märkida 3,4 euroga.