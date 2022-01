Tallinna börsil olev Eesti-Jaapani kaubandusfirma ostis Jaapanis kinnisvara

Estonian Japan Trading Company AS tütarettevõte Estonian Japan Trading Company NIPPON, Inc. on omandanud Jaapanis elukondliku kinnisasja Renovar Kobe (レノバール神戸), mis asub aadressil 2-1-6 Daikaidori, Hyōgo prefektuur, Kōbe linn, Jaapan. Kōbe on Hyōgo prefektuuri pealinn, mis asub Ōsakast umbes 30 kilomeetri kaugusel.

Renovar Kobe on 11-korruseline ning selles on 40 korterit, mille igaühe pindala on 60.48m2. Hoone valmis 1998. aasta juulikuus ning hoones asuvad korterid on välja üüritud eluruumidena. Üürilepingute tavapärane pikkus on 2 aastat.

Estonian Japan Trading Company AS on Estonian Japan Trading Company NIPPON, Inc. ainuosanik ja asutaja. Estonian Japan Trading Company NIPPON, Inc. juhataja on Masatoshi Takasaki, kes on ka Estonian Japan Trading Company AS nõukogu liige.

Ettevõtte värskeima poolaastaaruande kohaselt oli ettevõtte bilansimaht 64 218 eurot.