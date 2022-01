Venemaal võib olla raskusi naftatoodangu suurendamisega

Naftanõudlus on taastumas ja nafta hind manööverdab Londonis 85 dollari juures barrelist. Venemaa jätab naftaturu pakkumise-nõudluse tasakaalust eemale. Ühtlasi riskitakse, et energiahindade tõus kütab inflatsiooni.

Venemaa on lubanud kuue kuu jooksul tõsta igal kuul naftatoodangut 100 000 barreli võrra ööpäevas. Samas detsembris ei kasvanud OPEC+ liikme toodang. Bloombergi küsitletud ekspertide arvates ei pruugi Venemaa kuue kuu jooksul suuta kasvatada kuist tootmist rohkem kui 60 000 barreli võrra ööpäevas.

«Raske on näha, kuidas Venemaa suudaks suurendada tootmist 100 000 barreli võrra ööpäevas igal kuul kuue kuu jooksul,» kirjutasid Bank of America analüütikud Karen Kostanjan ja Jekaterina Skük Bloombergile.

Näiteks detsembris suurendas OPEC toodangut kõigest 90 000 barreli võrra ööpäevas. Venemaa toodang hakkas juba novembris stagneeruma ja detsembris langes see juba alla OPEC+ kvoodi.

Kui OPEC+ ei suuda tootmiseesmärke täita, võivad sellel olla laiemad majanduslikud tagajärjed. Kuna omikronil on üleilmsele majandusele tagasihoidlikum mõju, on naftanõudluse taastumine olnud hoogne.

Brenti naftasort on aasta algusest kallinenud juba enam kui 10 protsenti ja Vitol Groupi prognoosi kohaselt on hinnal tõusuruumi. Kallim energia avaldab olulist mõju inflatsioonile. Valge Maja on pidevalt survestanud OPEC+ suurendama kulude alandamiseks nafta toodangut.