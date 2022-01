ELMO Rent vahetab juhi välja

«Arvestades ELMO Rendi arengusuundi - elektritaksoga ühinemine, sõidukipargi kiire kasvatamine ja vajadus optimeerida hoolduse ning remondiga seotud protsesse, on Allani juhatusse toomine oluline samm ettevõtte praeguses arenguetapis,» ütles ELMO Rent AS nõukogu esimees Enn Laansoo, Jr. «Julia panus viimase kahe tegevusaasta jooksul on olnud väga oluline, et jõuda sinna, kus me täna oleme. Hetkel jääb ettevõtte juhatus üheliikmeliseks, kuid ettevõtte uute arenguplaanide valguses (välisturgudele sisenemine, elektritaksoteenuse käivitamine Tallinnas) on kavas suurendada juhatuse liikmete arvu ning kaasata ettevõtete ühendamise ning uutele turgudele sisenemise suunal.»