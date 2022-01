Rubla tugevneb, sest Lääs ei soovi Venemaa panku SWIFTist eemaldada

Miks on SWIFT välisarveldustes oluline?

«SWIFT on oluline ülemaailmne pankadevaheline telekommunikatsiooni kanal, mille vahendusel saab saata makseid. Kui SWIFT ei tööta on selle riigi pankadel maksete teostamine raskendatud. Kuna on ka alternatiivseid makseteenuseid, siis sõltub, milliseid makseteenuseid veel riigis kasutatakse ja kui palju need sõltuvad SWIFT-st,» ütles Swedbanki arvelduste osakonna juhataja Anne Haabu. «Konkreetselt Venemaa puhul võiks arvata, et riigisiseste rublatehingutega probleeme ei tekiks, sest selleks kasutatakse alternatiivseid lahendusi. Küll võiks prognoosida väga palju segadust ja probleeme just kaubavahetusele teiste riikidega, sest keeruliseks või võimatuks muutuvad riigipiire ületavad maksed, mistõttu on väga keeruline kaupade ja teenuste eest tasuda.»