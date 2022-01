Swedbanki pensionifondides rahakogujad peaksid oma valikud üle vaatama

Igal juhul on kasulik vaadata, kui raha kogutakse Swedbanki investeerimisfondides, mis saab nendest fondidest. Loomulikult ei piirdu valikud vaid Swedbanki fondidega, turul on ka teisi teenusepakkujaid.

Swedbanki on ainus, kes on otsustanud elutsüklifondide kasuks. Põhjusi on mitu. Esiteks, Swedbank pakub ka teistel turgudel sarnaselt fonde, kus fondi sisus vähendatakse riskivarade nagu aktsiate osakaalu vastavalt rahakogujate vanuse muutusele. See eeldab, et ollakse endale sobivale vahemikule mõeldud fondis.

Teine põhjus põhineb panga klienditeenindajate pikaajalisel tagasisidel. Rahakogujad pole tõesti huvitatud oma seni tehtud valikust, rääkimata siis ümber mõtlemisele. Paljud teises sambas rahakogujad on suvalise muu pangatoimingu kõrvalt pensionifondi kohta esitatud küsimuse kohta suisa pahased, et ärge tülitage, räägime siis kui oleme jõudnud pensioniikka.

Miks see on halb? Varem loositi huvipuuduses sundliitunutele midagi konservatiivsete fondide seast. Need fondid pole mõeldud kapitali kasvatamiseks, vaid pensionieale lähenejatele. Noortele, kellel on aastakümneid rahakogumist alles ees, on see kõige sobimatum valik. Selline oli riigi tahe. Olukord on seoses pensionireformiga muutunud.

Paljud aga istusid harjumusest kunagi valitud fondis ja ei liikunud vanuse kasvades väiksema riskiga fondi. Nad võtsid ehk liiga suurt riski. See oli üks ajend, miks Swedbank sellised fondid lõi või olemasolevad sellisteks muudab. Kui kunde ei taha ise midagi pensionifondidest kuulda, siis miks mitte teha fond, mis vastavalt kümneaastase vahemikuga inimeste eest ise muudab fondi riskikaale? Inimene ei pea midagi tegema. Väga mugav.

Paraku on sedasi, et need, kes ei tunne huvi enda seniste rahapaigutuste vastu, võivad 2. maist olla fondis, kus nimi on muutunud ja mitte ainult. Need fondid võivad võtta oluliselt kõrgemat riski kui see, millega samas fondis raha kogudes on harjutud.

Mis muutub Swedbanki investeerimisfondides?

Swedbanki teise samba fondid teevad läbi suure muutuse Illustratsioon: Swedbank