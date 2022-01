EfTEN ja Nordecon lõid käed - 34 miljoni eest kerkib uus elamurajoon

Käed lõid EfTEN United Property Fund ja Invego, et ehitada uus Uus-Järveküla elamurajoon. Ehitushanke võitis Nordeconi kontserni kuuluv Nobe.Kokku maksab projekt 28 miljonit eurot pluss käibemaks ehk 34 miljonit eurot koos maksudega.

Invego juht Kristjan-Thor Vähi kiitis, et Nobe tegi väga hea pakkumise. EfTENi jaeärisuuna juht Kristjan Tamla ütles, et tegemist on fondi esimese investeeringuga elukondlikku kinnisvarasse ning seetõttu jälgivad nad kogu protsessi erilise huviga.