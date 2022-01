Venemaa aktsiaturg sai eile tõsise löögi

Venemaa aktsiaindeksi Moex eilse 6,5-protsendise kukkumise tulemusel on indeks kaotanud nelja kauplemispäevaga kokku 13 protsenti väärtusest. USA dollaripõhine RTS-aktsiaindeks langes eile 7,3 protsenti, kukkudes madalaimale tasemele alates 2020. aasta märtsist.

«Me näeme lahknevust väga tugevate ettevõtete aktsiate ja nende hindade vahel, kuna osad välisinvestorid on lahkumas Venemaalt, müües aktsiaid ükskõik millise hinnaga,» ütles Sinara Financial Corporationi rahvusvaheline müügijuht Luis Saenz FT-le. «Paistab, et lähiajal jätkub aktsiaturgudel valu.»