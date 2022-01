Euroopa turujärelevalve kutsus üles krüptokaevandamist keelustama

Euroopa turujärelevalveorganisatsioon (ESMA) kutsus taas Euroopa riike üles krüptokaevandamist keelustama. Financial Times viitab, et ESMA nõukogu liige Erik Thedéen ütles, et Rootsis on krüptokaevandamine tekitanud suuri probleeme energiaga ning nõuab suurt hulka taastuvenergia ressursse, mis omakorda ei lase Rootsil Pariisi kliimaleppega võetud eesmärke täita. Rootsi on ka varasemalt krüptokaevandamise vastu sõna võtnud.