LHV soovitab TextMagicu aktsiat müüa

«Kuna olemasolev toode juba tekitab positiivset rahavoogu, ei olnud kontsernil vaja kiiret lisarahastust oma kasvu ja arengupüüdluste finantseerimiseks, kuid edukas IPO võimaldab soodustada aktsiaoptsioone, et meelitada ligi rohkem talente ja kiirendada uue kliendikaasamise platvormi arendusprotsessi, luues rohkem väärtust kõigile aktsionäridele ja klientidele. Meie arvates muudab TextMagicu atraktiivseks investeerimisobjektiks eelkõige tõsiasi, et tema olemasolevate ja kavandatavate tarkvaraplatvormide mahtu on hõlbus suurendada, tänu millele on ettevõte võimeline laienema kiiresti ja jõuliselt üleilmsetele turgudele,» kirjutasid LHV analüütikud. «Kui TextMagic suudab pakkuda oma kasvavale kliendibaasile konkurentsivõimelisi ja usaldusväärseid lahendusi, on tal üleilmsel A2P SMS-i ja kliendihalduse turul tohutu potentsiaal. Meie hinnangu peamised riskitegurid on oodatust aeglasem ja kallim arendusprotsess ning uue Touchpointi platvormi ebaõnnestunud töölerakendamine, suuremate konkurentide tugev konkurents esmatähtsatel turgudel, võimalikud muutused A2P SMS-i turgu käsitlevas õiguskeskkonnas ning prognoositust tagasihoidlikum kasv ja väiksemad marginaalid põhilise A2P SMS-platvormi puhul.»